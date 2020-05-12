В Іспанії померли майже 27 тисяч людей від коронавірусу

В Іспанії померли майже 26 920 людей від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Зазначається, що від початку пандемії коронавірусу в Іспанії захворіли понад 228 тисяч громадян.

"Від недуги загинули 176 людей. Загальне число жертв - 26 920 осіб", - йдеться у повідомленні.

А от повністю одужали 138 980 людей.

Також за останню добу в Іспанії підтвердили 426 нових випадків.

Нагадаємо, двотижневий карантин в Іспанії буде введено для приїжджих з-за кордону. Повідомляється, що 14-денний обов'язковий карантин вводиться для прибуваючих до Іспанії з інших країн. Мандрівники повинні будуть надати інформацію про місце проходження карантину, щоб з ними могли зв'язуватися представники влади.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.