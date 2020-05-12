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У США розробляється 8 потенційних вакцин від коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 18:08
У США розробляється 8 потенційних вакцин від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Наразі лише одна вакцина проходить клінічні випробування

Наразі у Сполучених Штатах Америки розробляється щонайменше 8 потенційних вакцин від коронавірусу. Як передає РБК-Україна, про це під час відео слухань у Сенаті заявив провідний епідеміолог США доктор Ентоні Фаучі.

Фаучі сподівається, що за результатами клінічних випробувань хороші результати покажуть відразу кілька препаратів.

"У нас багато кандидатів, і ми сподіваємося, що у нас буде багато переможців. Іншими словами, це кілька ударів по воротах", - зазначив учений, додавши, що ефективність майбутньої вакцини поки що вважається "великим невідомим".

Фаучі розповів, що наразы лише одна вакцина проходить клінічні випробування. При цьому він не повідомив назву препарату.

Кілька тижнів тому американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях в США. Учасниками першого етапу дослідження стали здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиВакцинаКоронавірус
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