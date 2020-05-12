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Іспанія вводить обов'язковий карантин для приїжджих

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 13:52
Іспанія вводить обов'язковий карантин для приїжджих
Ілюстративне фото (freepik)

Обов'язковий карантин триватиме 14 днів

Двотижневий карантин в Іспанії буде введено для приїжджих з-за кордону. Про це повідомляє CNN з посиланням на рішення Міністерства охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що 14-денний обов'язковий карантин вводиться для прибуваючих до Іспанії з інших країн. Мандрівники повинні будуть надати інформацію про місце проходження карантину, щоб з ними могли зв'язуватися представники влади.

При цьому люди на карантині зможуть виходити за продуктами харчування, медичними препаратами, а також відвідувати лікарні за умови наявності захисних масок. При цьому перевізники та медичні працівники будуть звільнені від необхідності проходити карантин.

Також повідомляється, що Іспанія поки залишається в стані надзвичайного стану, який було оголошено 14 березня. Очікується, що цей режим триватиме до 23 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії продовжує знижуватися число нових хворих і померлих від COVID-19. Зокрема, станом на 12 травня в країні 26 920 підтверджених випадків, добова захворюваність знизилася до менш 500 випадків.

Раніше також стало відомо, що у Британії шукають добровольців для випробування препаратів від COVID-19.

Теги Новини України ІспаніякарантинКоронавірус
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