В Іспанії за добу від коронавірусу померли близько 200 осіб

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Загальна кількість захворювань в Іспанії перевищила 11 тисяч осіб, близько 500 померли

За минулу добу, 16 березня, в Іспанії від коронавірусу померли 182 людини, ще близько 2 тисяч осіб захворіли. Про це повідомили в іспанському уряді.

Повідомляється, що всього станом на 17 березня в Іспанії зареєстровано 11 тисяч 178 випадків коронавіруса. З них 491 чоловік помер.

Також в іспанській службі порятунку заявили, що понад 450 працівників сфери охорони здоров'я були інфіковані COVID-19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з пандемією коронавіруса кількість хворих у світі перевищила 180 тисяч осіб. Понад 7 тисяч людей померли. При цьому Іспанія є четвертою країною в світі за кількість заражених коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Іспанії коронавірусом захворів глава уряду Каталонії Кім Торра. Він отримав позитивний результат на коронавірус 16 березня, за день до цього він перебував в ізоляції. Крім цього COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонії Гомес.

Зазначимо, з 15 березня в Іспанії введений карантин на два тижні. На цей період мешканцям Іспанії дозволять виходити на вулицю тільки за покупками ліків і їжі, для поїздок на роботу, в медичні заклади і банки або здійснювати поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми.