ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії за добу від коронавірусу померли близько 200 осіб

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 15:17
В Іспанії за добу від коронавірусу померли близько 200 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Загальна кількість захворювань в Іспанії перевищила 11 тисяч осіб, близько 500 померли

За минулу добу, 16 березня, в Іспанії від коронавірусу померли 182 людини, ще близько 2 тисяч осіб захворіли. Про це повідомили в іспанському уряді.

Повідомляється, що всього станом на 17 березня в Іспанії зареєстровано 11 тисяч 178 випадків коронавіруса. З них 491 чоловік помер.

Також в іспанській службі порятунку заявили, що понад 450 працівників сфери охорони здоров'я були інфіковані COVID-19.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з пандемією коронавіруса кількість хворих у світі перевищила 180 тисяч осіб. Понад 7 тисяч людей померли. При цьому Іспанія є четвертою країною в світі за кількість заражених коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Іспанії коронавірусом захворів глава уряду Каталонії Кім Торра. Він отримав позитивний результат на коронавірус 16 березня, за день до цього він перебував в ізоляції. Крім цього COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонії Гомес.

Зазначимо, з 15 березня в Іспанії введений карантин на два тижні. На цей період мешканцям Іспанії дозволять виходити на вулицю тільки за покупками ліків і їжі, для поїздок на роботу, в медичні заклади і банки або здійснювати поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми.

Естонія продовжила українцям терміни перебування в країні У Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавірусу
Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся