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Голова уряду Каталонії заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 16:04
Голова уряду Каталонії заразився коронавірусом
Фото: Кім Торра (flickr.com)

Кім Торра знаходиться в ізоляції

Голова уряду Каталонії Кім Торра дав позитивний результат на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні каталонського уряду в Twitter.

За словами Торры, позитивний результат на COVID-19 він отримав в понеділок, 16 березня. Він зазначив, що знаходиться в ізоляції зі вчорашнього дня.

"Я пройшов тест на COVID-19, який дав позитивний результат на хворобу. Незважаючи на обмеження, я все ще працюю, щоб зупинити поширення коронавіруса, яке є пріоритетом № 1. Сьогодні вранці я зустрівся онлайн з представниками всіх парламентських груп, щоб тримати їх в курсі ситуації", - повідомив Торра.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірус COVID-19 виявили у дружини прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонії Гомес. Прем'єр і його дружина ізольовані в резиденції.

Також повідомлялося, що з 15 березня в Іспанії введений карантин на два тижні. На цей період мешканцям Іспанії дозволять виходити на вулицю тільки за покупками ліків і їжі, для поїздок на роботу, в медичні заклади і банки або здійснювати поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми.

Крім цього РБК-Україна писало, що за добу 15 березня в Іспанії зафіксували близько тисячі нових випадків захворювання коронавірусом. Всього в країні близько 9 тисяч інфікованих, близько 300 осіб померли.

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