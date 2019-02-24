В Іспанії розбився літак, є загиблі

Унаслідок аварії загинули двоє людей

Власти Испании заявили, что два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета на расстоянии более 100 километров на север от Мадрида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, аварийные службы региона Castilla y Leon говорят, что оба погибших были пассажирами на самолете, который вылетел с местного аэродрома.

Аварийным службам об инциденте сообщили свидетели происшествия, которые видели как самолет падает с неба. Причину аварии пока устанавливает следствие.

РБК-Украина писало, что в алжирской провинции Тиарет потерпел крушение бомбардировщик Су-24, в результате чего погибли два пилота. Авария произошла во время учений 20 февраля в 22:00 по местному времени. Самолет упал в безлюдном сельскохозяйственном районе.

Ранее сообщалось, что в Японии в среду утром, 20 февраля, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. На борту боевого самолета находилось два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке.

Напомним, 19 февраля во время тренировочного полета столкнулись два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы индийских ВВС. Катастрофа произошла над авиабазой в городе Бангалор.