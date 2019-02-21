В Алжирі зазнав аварії бомбардувальник, є загиблі

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Аварія сталася під час навчань

В алжирській провінції Тіарет зазнав аварії бомбардувальник Су-24, в результаті чого загинули два пілоти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міноборони країни.

Міністерство зазначає, що аварія сталася під час навчань 20 лютого в 22:00 за місцевим часом. Літак впав у безлюдному сільськогосподарському районі.

Заступник міністра національної оборони країни наказав почати розслідування, щоб з'ясувати причини і обставини події.

Нагадаємо, в середу вранці, 20 січня, під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. Так, на борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 лютого під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні штурмовика Hawk Mk-132 пілотажної групи індійських ВПС. Катастрофа сталася над авіабазою у місті Бангалор. Авіагрупа здійснювала підготовку до виступу на шоу в середу в рамках виставки Aero India.