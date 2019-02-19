В Індії зіткнулися два військові літаки

Фото: місце катастрофи (twitter.com AviationWG)

Пілоти катапультувалися і не постраждали

Два реактивних штурмовика Hawk Mk-132 пілотажної групи ВПС Індії зіткнулися під час тренувального польоту на півдні країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Business Insider India.

Авіакатастрофа сталася над авіабазою в місті Бангалор, де авіагрупа "Сурья Кіран" готувалась до виступу на завтрашньому шоу в рамках виставки Aero India. За даними агентства ANI, пілоти катапультувалися і не постраждали. Причини зіткнення поки невідомі.

У пілотажну групу "Сурья Кіран" входять 13 осіб. Вони проводять польоти на тренувальних літаках британського виробництва. До цього вони використовували повітряні судна, вироблені в Індії.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). В результаті загинули три пілота. Винищувачі зіткнулися в польоті над Японським морем через помилку пілотування.

Раніше в районі індійського міста Джайсалмер розбився винищувач Міг-27 місцевих ВПС. Пілот успішно катапультувався.

Також повідомлялося, що в Стамбулі, в районі Чекмекой, розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули четверо людей.