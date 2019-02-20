В Японії під час навчань розбився винищувач

Ілюстративне фото (nhk.or.jp)

На борту бойового літака було дві людини

У Японії в середу вранці, 20 січня, під час льотної підготовки зник із радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

На борту бойового літака перебувало дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

За інформацією видання, літак F-2 злетів з військової бази Цуїкі в префектурі Фукуока в складі ще двох винищувачів.

Вони прямували до префектури Ямагуті, де зазнав аварії винищувач, для участі в навчаннях.

Причини катастрофи винищувача-бомбардувальника поки невідомі, ведуться пошуки літака, що впав.

Нагадаємо, 19 лютого під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні штурмовики Hawk Mk-132 пілотажної групи індійських ВПС. Катастрофа сталася над авіабазою в місті Бангалор, де авіагрупа готувалася до виступу на шоу в середу в рамках виставки Aero India.