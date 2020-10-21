В Іспанії проведуть голосування за вотум недовіри прем'єру

Парламент Іспанії проведе голосування за вотум недовіри прем'єр-міністру Педро Санчесу. Процедура була ініційована правою популістською партією Vox.

Про це повідомляє DPA.

Очікується, що Санчес виграє голосування, яке має відбутися у четвер, 22 жовтня, проте між урядом і опозицією очікуються жорсткі дебати.

Партія Vox звинувачує уряд у нав'язуванні "боліваріанського комунізму" - відсилання до венесуельського генерала XIX століття, який очолював соціалістичні рухи за незалежність. Політпартія також закликала уряд виправдати своє "злочинне" управління спалахом коронавіруса.

Зазначимо, що Іспанія опинилася серед європейських країн, які найбільш постраждали від пандемії тисячі заражених і серією смертей в будинках престарілих.

Голова партії Vox Сантьяго Абаскаль буде виступати як контркандидата під час голосування.

Нагадаємо, раніше кілька регіонів Іспанії посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

Крім того, раніше в Мадриді ввели режим підвищеної готовності.

Додамо, що раніше іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.