В Іспанії виявили склад з 4 мільйонами підроблених медичних масок

В Іспанії виявили чотири мільйони підроблених медичних масок. Їх зберігали в готелі неподалік Мадрида.
Про це повідомляє The Local.
Коробки з масками виявили на складі та на першому поверсі готелю у Леганесе, який знаходиться на південь від Мадрида. Їх готували до транспортування, позначивши, що в коробках знаходяться маски KN95 і респіратори FFP2 з високим ступенем захисту.
Також поліцейські знайшли принтер, на якому можна було друкувати маски з маркування CE, який говорить про відповідність стандартам Євросоюзу.
За версією поліції, на неліцензовані маски наносили штамп, щоб їх можна було легально продавати.
Маски були знайдені в рамках обшуку готелі після повідомлення про збори 48 осіб, які порушили обмеження по зборам в групи.
Раніше прес-секретар Головної комендатури поліції Польщі Маріуш Цярка заявив, що у минулі вихідні в польському Закопане було зафіксовано понад 300 випадків порушення санітарного режиму. Через це там можуть повернути карантинні обмеження.
Також уряд Туреччини ухвалив рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Проте ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.