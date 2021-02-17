В Испании обнаружили склад с 4 миллионами поддельных медицинских масок

Коробки с масками обнаружили на складе и на первом этаже гостиницы в Леганесе, который находится на юг от Мадрида. Их готовили к транспортировке, обозначив, что в коробках находятся маски KN95 и респираторы FFP2 с высокой степенью защиты.

Также полицейские нашли принтер, на котором можно было печатать маски с маркировки CE, который говорит о соответствии стандартам Евросоюза.

По версии полиции, на нелицензированные маски наносили штамп, чтобы можно было их легально продавать.

Маски были найдены в рамках обыска гостиницы после сообщения о собрании 48 человек, которые нарушили ограничения по собраниям в группы.