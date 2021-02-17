В Испании обнаружили склад с 4 миллионами поддельных медицинских масок

В Испании обнаружили четыре миллиона поддельных медицинских масок. Их хранили в гостинице неподалеку Мадрида.
Об этом сообщает The Local.
Коробки с масками обнаружили на складе и на первом этаже гостиницы в Леганесе, который находится на юг от Мадрида. Их готовили к транспортировке, обозначив, что в коробках находятся маски KN95 и респираторы FFP2 с высокой степенью защиты.
Также полицейские нашли принтер, на котором можно было печатать маски с маркировки CE, который говорит о соответствии стандартам Евросоюза.
По версии полиции, на нелицензированные маски наносили штамп, чтобы можно было их легально продавать.
Маски были найдены в рамках обыска гостиницы после сообщения о собрании 48 человек, которые нарушили ограничения по собраниям в группы.
Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка заявил, что в минувшие выходные в польском Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима. Из-за этого там могут вернуть карантинные ограничения.
Также правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.