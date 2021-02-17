UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Испании обнаружили склад с 4 миллионами поддельных медицинских масок

Автор: Роман Тверденко

В Испании обнаружили четыре миллиона поддельных медицинских масок. Их хранили в гостинице неподалеку Мадрида.

Об этом сообщает The Local.

Коробки с масками обнаружили на складе и на первом этаже гостиницы в Леганесе, который находится на юг от Мадрида. Их готовили к транспортировке, обозначив, что в коробках находятся маски KN95 и респираторы FFP2 с высокой степенью защиты.

Также полицейские нашли принтер, на котором можно было печатать маски с маркировки CE, который говорит о соответствии стандартам Евросоюза.

По версии полиции, на нелицензированные маски наносили штамп, чтобы можно было их легально продавать.

Маски были найдены в рамках обыска гостиницы после сообщения о собрании 48 человек, которые нарушили ограничения по собраниям в группы.

Ранее пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка заявил, что в минувшие выходные в польском Закопане было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима. Из-за этого там могут вернуть карантинные ограничения.

Также правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Испаниямаска
Читайте также
В Испании массовые протесты. Произошли столкновения, десятки пострадавших
В Норвегии могут рекомендовать жителям носить две маски одновременно
Только медицинские: в школах Франции запретили использовать самодельные защитные маски
Прогноз погоды