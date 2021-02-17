Туреччина послабить карантин з березня: які обмеження скасують
Уряд Туреччини прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Однак ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Daily Sabah.
У Туреччині, як і раніше, буде діяти комендантська година з 21:00 до 5:00 в робочі дні, а також з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка. Однак його будуть поступово скасовувати в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.
"З урахуванням динаміки боротьби з коронавірусом і наших успіхів, на початку березні ми починаємо поступове зняття обмежень. Ми розділимо регіони на чотири категорії високого ризику, помірного, середнього та низького. По цих групах будуть прийматися окремі рішення в кожній провінції, починаючи з поступового скасування комендантської години щовихідних", - заявив Ердоган.
Він зазначив, що найближчими днями буде оприлюднено дорожня карта щодо відкриття ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування.
Нагадаємо, 14 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу. Другу щеплення турецький лідер отримав 11 лютого.
Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.
Крім того, на початку лютого у Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.