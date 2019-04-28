В Іспанії почалися дострокові парламентські вибори

В Іспанії в неділю, 28 квітня, розпочалися дострокові парламентські вибори, за результатами яких буде створено новий уряд. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що необхідність проведення дострокових виборів була продиктована політичною нестабільністю відсутністю підтримки в парламенті у діючого кабінету, сформованого в червні 2018 року Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП). Практично вся його діяльність була блокована парламентською опозицією.

Опитування громадської думки в ході передвиборної кампанії зафіксували розмежування політичних сил і фрагментацію політичного поля.

За даними соціологів, жодна з партій не отримає 350-місцевому парламенті абсолютної більшості в 176 мандатів, необхідних для формування однопартійного уряду. А можливі партійні коаліції, судячи з усього, навряд чи призведуть до стабільному правлінню протягом майбутнього чотириріччя.

Відзначимо, телеканал 24 Horas повідомив, що голова уряду Іспанії Педро Санчес проголосував у неділю на дострокових загальних виборах.

Нагадаємо, премьер-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 15 лютого, вирішив розпустити парламент і оголосив про проведення дострокових виборів.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.