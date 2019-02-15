В Іспанії оголосили дострокові вибори в парламент

Фото: Педро Санчес (GettyImages)

Депутати не прийняли представлений урядом проект бюджету Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у п'ятницю, 15 лютого, вирішив розпустити парламент і оголосив про проведення дострокових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на іспанську газету El Pais.

Зазначено, що оголошенню передувала нарада з урядом.

Відзначимо, очікувалося, що про дострокові вибори глава уряду оголосить у середу, 13 лютого, коли депутати не прийняли представлений урядом проект бюджету. Проти проголосував 191 депутат, 158 виступили за, один утримався; усього в іспанському парламенті 350 депутатів. Бюджет передбачав витрати в розмірі 473 млрд євро в поточному році.

"Вибираючи між тим, щоб не робити нічого і продовжувати працювати без бюджету, і тим, щоб дати слово іспанцям, я вибрав друге", - зазначив прем'єр-міністр у телевізійному зверненні в п'ятницю.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

Так, 1 червня парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал. За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Так, голосування парламенту за вотум недовіри тягне за собою відставку прем'єра Маріано Рахоя і всього складу уряду.