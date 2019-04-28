В Испании начались досрочные парламентские выборы

В Испании в воскресенье, 28 апреля, начались досрочные парламентские выборы, по результатам которых будет создано новое правительство. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что необходимость проведения досрочных выборов была продиктована политической нестабильностью - отсутствием поддержки в парламенте у действующего кабинета, сформированного в июне 2018 года Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Практически вся его деятельность была блокирована парламентской оппозицией.

Опросы общественного мнения в ходе предвыборной кампании зафиксировали размежевание политических сил и фрагментацию политического поля.

По данным социологов, ни одна из партий не получит в 350-местном парламенте абсолютного большинства в 176 мандатов, необходимых для формирования однопартийного правительства. А возможные партийные коалиции, судя по всему, едва ли приведут к стабильному правлению в течение предстоящего четырехлетия.

Отметим, телеканал 24 Horas сообщил, что председатель правительства Испании Педро Санчес проголосовал в воскресенье на досрочных всеобщих выборах.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, решил распустить парламент и объявил о проведении досрочных выборов.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне 2018 года новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.