В Іспанії легалізували евтаназію

Іспанія увійшла у список країн світу, які узаконили евтаназію. У четвер, 18 березня, Конгрес депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії остаточно схвалив відповідний законопроект.
Про це повідомляє RTE.
Нижня палата парламенту проголосувала за легалізацію евтаназії: 202 голоси за, 141 проти і двоє утрималися.
Досі "допомога" комусь в кінці життя в Іспанії каралася ув'язненням до десяти років.
Як очікується, закон набере чинності через три місяці, щоб дати час для створення регіональних контрольних комітетів, які будуть розглядати і санкціонувати запити.
Відтепер просити про евтаназії може будь-який повнолітній громадянин Іспанії або має посвідку на проживання в Королівстві. Але діє цілий ряд умов.
Пацієнт повинен зробити запит особисто і в письмовій формі. Його розгляне спеціальна лікарська комісія протягом п'яти тижнів. За цей час людина має не менше чотирьох раз підтвердити своє бажання, і може відкликати заяву в будь-який момент.
Проведення евтаназії буде проходити в медустанові, або в дома. У свою чергу, медичні працівники мають право відмовитися від участі в процедурі.
На сьогодні, евтаназія легальна в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Канаді, Колумбії, а також у деяких штатах Австралії та Сполучених Штатів.
Нагадаємо, в січні у Португалії офіційно легалізували евтаназію. Проте кілька днів тому проведення евтаназії в країні визнали таким, що суперечить конституції.
Крім того, раніше на референдумі у Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії. В країні вона буде дозволена невиліковно хворим, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Евтаназію повинні схвалити щонайменше два лікарі.