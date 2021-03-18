В Испании легализовали эвтаназию

Нижняя палата парламента проголосовала за легализацию эвтаназии: 202 голоса за, 141 против и два воздержались.

До сих пор "помощь" кому-то в конце жизни в Испании наказывалась тюремным сроком до десяти лет.

Как ожидается, закон вступит в силу через три месяца, чтобы дать время для создания региональных контрольных комитетов, которые будут рассматривать и санкционировать запросы.

Отныне просить об эвтаназии может любой совершеннолетний гражданин Испании или имеющий вид на жительство в Королевстве. Но действует целый ряд условий.

Пациент должен сделать запрос лично и в письменной форме. Его рассмотрит специальная врачебная комиссия в течение пяти недель. За это время человек должен не менее четырех раз подтвердить свое желание, и может отозвать заявление в любой момент.

Проведение эвтаназии будет проходить в медучреждении, либо на дому. В свою очередь, медицинские работники вправе отказаться от участия в процедуре.

На сегодняшний день, эвтаназия легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии, а также в некоторых штатах Австралии и Соединенных Штатов.