На референдумі в Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії

Фото: шприц (РБК-Україна)

Громадяни Нової Зеландії підтримали легалізацію евтаназії. Такі попередні результати референдуму.

Про це пише BBC News.

Так, 65,2% населення країни підтримали вступ у силу закону 2019 року про евтаназію. Результати не включають близько 480 тисяч людей, які голосували, включаючи поштові та зарубіжні бюлетені. Тому остаточний результат очікують в наступну п'ятницю. У той же час, підтримки закону вже достатньо, для введення його в дію.

Згідно з документом, евтаназія буде дозволена невиліковно хворим людям, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Її повинні схвалити мінімум два лікаря.

Референдум дозволить Новій Зеландії приєднатися до невеликої групи країн, включаючи Нідерланди та Канади, які дозволяють евтаназію.

Нагадаємо, уряд Нідерландів схвалив плани з легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей, яким не виповнилося 12 років.

РБК-Україна писало, що в 2019 році Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію.