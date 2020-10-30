ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На референдумі в Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії

П'ятниця 30 жовтня 2020 04:38
На референдумі в Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії
Фото: шприц (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Громадяни Нової Зеландії підтримали легалізацію евтаназії. Такі попередні результати референдуму.

Про це пише BBC News.

Так, 65,2% населення країни підтримали вступ у силу закону 2019 року про евтаназію. Результати не включають близько 480 тисяч людей, які голосували, включаючи поштові та зарубіжні бюлетені. Тому остаточний результат очікують в наступну п'ятницю. У той же час, підтримки закону вже достатньо, для введення його в дію.

Згідно з документом, евтаназія буде дозволена невиліковно хворим людям, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Її повинні схвалити мінімум два лікаря.

Референдум дозволить Новій Зеландії приєднатися до невеликої групи країн, включаючи Нідерланди та Канади, які дозволяють евтаназію.

Нагадаємо, уряд Нідерландів схвалив плани з легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей, яким не виповнилося 12 років.

РБК-Україна писало, що в 2019 році Конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Новая Зеландияэвтаназия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся