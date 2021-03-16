ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Португалії суд заблокував легалізацію евтаназії

Новость на русском → Португалія, Вівторок 16 березня 2021 00:33
У Португалії суд заблокував легалізацію евтаназії Фото: Лікарня (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

У Португалії проведення евтаназії визнали таким, що суперечить конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд країни.

Про це повідомляє газета Expresso.

Конситуционный суд визнав ініціативу проведення евтаназії незаконним, оскільки вона суперечить конституційним принципам про "недоторканності людського життя".

Відомо, що наприкінці січня цього року ініціатива проведення евтаназії в країні була схвалена, але президент республіки Марселу Ребелу ді Соуза вирішив направити законопроект на розгляд у Конституційний суд.

У ініціативою йшлося про те, що запросити евтаназію може повнолітній громадянин Португалії або особа, що має вигляд на проживання в країні. Запит може бути зроблений пацієнтом з термінальною стадією захворювання або страждають від нестерпних болів.

Нагадаємо, що в січні у Португалії офіційно легалізували евтаназію. За таку ініціативу проголосував Парламент країни.

Раніше ми повідомляли, що Іспанія попередньо схвалила легалізацію евтаназії. Право на добровільний відхід з життя хочуть наділити смертельно хворих пацієнтів і людей з невиліковними хворобами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі эвтаназия
NEWS
Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях
Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"