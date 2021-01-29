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У Португалії офіційно легалізували евтаназію

Лісабон, П'ятниця 29 січня 2021 17:36
У Португалії офіційно легалізували евтаназію
Фото: евтаназія (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 29 січня, парламент Португалії проголосував за легалізацію евтаназії в країні. Португалія стане сьомою у світі, де невиліковно хворі пацієнти можуть звертатися за допомогою до лікаря, щоб покласти кінець життя.

Про це повідомляє Reuters.

Евтаназія дозволена психічно здоровим пацієнтам старше 18 років, які страждають від невиліковної хвороби або від "тривалої і нестерпним" болі.

Після голосування парламенту законопроект повинен бути підписаний президентом Португалії Марсело Ребело де Соуз. Раніше він заявив, що буде враховувати рішення законодавчого органу.

Нагадаємо, наприкінці минулого року нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроект про легалізацію евтаназії.

Раніше на референдумі у Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії. У цій країні вона буде дозволена невиліковно хворим, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Евтаназію повинні схвалити мінімум два лікарі.

До цього повідомлялося, що в Нідерландах планують легалізувати дитячу евтаназію.

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