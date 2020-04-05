В Іспанії кількість смертей від коронавіруса перевалила за 12 тисяч

РБК-Україна також писало, що в Німеччині захворюваність коронавірусом знижується третій день поспіль. При цьому загальна кількість хворих становить 91 714 осіб.

Крім цього, Італії вперше зменшилася кількість пацієнтів в реанімаціях з початку пандемії. Вперше зафіксований спад на 74 пацієнти.

Також повідомлялося, що Іран частково відновить економічну діяльність на тлі зростання інфікування COVID-19. Економічну діяльність буде частково відновлено з 11 квітня.

Зазначимо, у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 осіб.