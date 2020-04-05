В Испании число смертей от коронавируса перевалило за 12 тысяч

РБК-Украина также писало, что в Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд. При этом общее число заболевших составляет 91 714 человек.

Кроме этого, Италии впервые уменьшилось количество пациентов в реанимациях с начала пандемии. Впервые зафиксирован спад на 74 пациента.

Также сообщалось, что Иран частично восстановит экономическую деятельность на фоне роста инфицирования COVID-19. Экономическая деятельность будет частично восстановлена с 11 апреля.

Отметим, во всем мире вирусом COVID-19 заразились 1 203 099 человек, умерли от болезни 64 774 человека, вылечились - 246 893 человек.