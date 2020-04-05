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У світі вже 1,2 мільйона інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 08:18
У світі вже 1,2 мільйона інфікованих коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Померли від хвороби понад 64 тисяч осіб

У всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Найбільше випадків підтвердили в США - 312 146 заражених. В Іспанії виявили 126 тисяч хворих коронавірусом, а в Італії - 124 тисячі. У Німеччині діагностували понад 96 тисяч заражень, у Китаї - 82 558, у Франції - 90 848, в Ірані - 55 743, у Великобританії - 42 479, у Туреччині - 23 934.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії - 15 362. В Іспанії - 11 947 смертей. Також у Франції - 7560 смертей, у Великобританії - 4313, в Ірані - 3452.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп прогнозує зростання смертності від коронавірусу в США. У Білому домі прогнозують пік захворюваності через тиждень.

В Україні, за даними МОЗ, станом на вечір 4 квітня в Україні зафіксовані 32 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Заразилися більше тисячі осіб.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.

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