Іран частково відновить економічну діяльність на тлі зростання інфікування COVID-19

Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Економічна діяльність буде частково відновлена з 11 квітня

У неділю, 5 квітня, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що економічна діяльність з "низьким рівнем ризику" відновиться в країні з 11 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначимо, Іран найбільш постраждав від коронавірусу з близькосхідних країн. Число загиблих в країну досягло 3452 осіб із загального числа 55 743 заражених. Щодня кількість інфікованих збільшується як мінімум на 100 осіб.

"Під наглядом міністерства охорони здоров'я всі ці види економічної діяльності з низьким рівнем ризику поновляться з суботи. Дві третини всіх іранських державних службовців будуть працювати поза офісом з суботи ... Це рішення не суперечить рекомендацій органів охорони здоров'я залишатися вдома", - сказав Рухані.

Рухані не пояснив, що він мав на увазі під діяльністю з "низьким рівнем ризику", але сказав, що призупинення "заходів з високим рівнем ризику" - шкіл, університетів і різних соціальних, культурних, спортивних та релігійних заходів буде продовжена до 18 квітня.

Нагадаємо, в Ірані зафіксована перша смерть чиновника від коронавірусу. Жертвою хвороби став член дорадчого органу при вищому керівнику Ірану Мохаммад Мирмохаммади.

Також РБК-Україна писало, що у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 осіб.