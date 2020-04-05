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У Німеччині захворюваність коронавірусом знижується третій день поспіль

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 14:39
У Німеччині захворюваність коронавірусом знижується третій день поспіль
Ілюстративне фото (GettyImages)

Загальна кількість хворих становить 91 714 осіб

У Німеччині захворюваність вірусом COVID-19 знижується третій день поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Згідно з даними, отриманими з урядового інституту Роберта Коха, число підтверджених випадків коронавіруса у Німеччині зросла на 5 936 за останні 24 години, загалом склавши 91 714 інфікованих.

В неділю число хворих знизилася на 146 випадків порівняно з 6082 новими зараженнями, зареєстрованими в суботу. У п'ятницю було зареєстровано 6174 нових інфікованих.

Нагадаємо, в Італії вперше зменшилася кількість пацієнтів в реанімації з початку пандемії. Вперше зафіксований спад на 74 пацієнта.

Також повідомлялося, що Іран частково відновить економічну діяльність на тлі зростання інфікування COVID-19. Економічна діяльність частково відновлено з 11 квітня.

РБК-Україна писало, що у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 осіб.

Крім цього, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що без дотримання суворих карантинних норм пік захворюваності коронавірусом в Україні може початися 14-15 квітня.

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