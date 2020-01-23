В Іспанії число загиблих в результаті шторму перевищила 10

В результаті шторму "Глорія", який обрушився на Іспанію, загинули щонайменше одинадцять людей, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

За інформацією видання, рятувальники продовжують пошук зниклих безвісти людей. Всього в результаті удару стихії, який супроводжувався сильними поривами вітру, снігопадами й дощами, постраждали 78 осіб.

З-за шторму в четвер, 23 січня, було тимчасово зупинено рух високошвидкісних поїздів на ділянці між Іспанією і Францією.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.

Уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан через ситуацію з кліматом, зробивши перший офіційний крок до прийняття заходів з боротьби зі зміною клімату. Уряд протягом 100 днів направить до парламенту свій законопроєкт про клімат.