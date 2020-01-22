МЗС попередив українців про поїздки в Іспанію

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

На Іспанію обрушився шторм "Глорія"

У зв'язку з погіршенням погодних умов на території Іспанії в результаті надмірних снігових і дощових опадів Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації українцям, які перебувають в Іспанії. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі відомства.

МЗС України рекомендує відстежувати повідомлення компетентних органів Іспанії про можливі перекриття автомобільних доріг, дотримуватися рекомендації місцевих органів контролю дорожнього руху, а також завчасно перевіряти можливі зміни в розкладі руху повітряного, наземного та водного транспорту.

"За повідомленням Генеральної дирекції дорожнього руху МВС Іспанії, станом на 21 січня 2020 р. в результаті сніжної бурі "Глорія" на понад 200 автомобільних дорогах рух ускладнено, при цьому понад 30 доріг перекрито", - йдеться в повідомленні.

Державне метеорологічне агентство Іспанії у вівторок, 21 січня, оголосило червоний рівень попередження на території провінції Теруель у зв'язку з надмірними сніговими опадами. При плануванні подорожей українцям рекомендують перевіряти актуальну ситуацію і прогнози погодних умов на території Іспанії на сайті AEMET.

Актуальну інформацію про ситуацію на автомобільних дорогах на території Іспанії можна відстежувати на сайт Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії. Також інформацію можна отримати в службі Генеральної дирекції дорожнього руху Іспанії телефоном 011, якщо дзвонити з Іспанії.

"Зараз із-за погодних умов ускладненої залишається ситуація на дорогах у провінціях Теруель (снігові опади), Альбасете, Мурсія (снігові опади), Барселона, Жирона і Таррагона (штормове попередження), Валенсія, Кастельон та Аліканте (штормове попередження і снігові опади)", - йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію на автомобільних дорогах Іспанії необхідно невідкладно повідомляти місцеві компетентні органи з єдиного номера екстреної допомоги 112.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, МЗС рекомендує українцям невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" у Посольство України в Іспанії (+ 34 620 641 324), Генеральне консульство України в Барселоні (+ 34 629 382 936), Консульства України в Малазі (+ 34 636 548 017), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: + 38044238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfagov.ua.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці і Форментере.