В Іспанії заарештували главу військової розвідки Венесуели

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Суд Іспанії позбавив волі главу військової розвідки Венесуели

Верховний суд Іспанії ухвалив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, іспанська поліція заарештувала 59-річного відставного генерала днем раніше за ордером, виданим США за контрабанду кокаїну в 2011 році. Під час судового засідання екс-глава розвідслужби заперечував причетність до контрабанди наркотиків і зв'язку з колумбійської угрупуванням повстанців FARC.

Як повідомлялося, Сполучені Штати направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація стосовно глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не вийдуть з боротьби у Венесуелі.

За словами Помпео, США будуть продовжувати боротися за цю країну, яка переживає кризу через соціалістичне управління.

РБК-Україна писало, що Майк Помпео під час візиту в Чилі заявив, що присутність російських військових у Венесуелі є "очевидною провокацією", а також звинуватив Китай у сприянні економічному колапсу шляхом банкрутства уряду президента Ніколаса Мадуро.