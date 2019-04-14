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В Іспанії заарештували главу військової розвідки Венесуели

Новини » Політика    14.04.2019 - 07:11
В Іспанії заарештували главу військової розвідки Венесуели
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Суд Іспанії позбавив волі главу військової розвідки Венесуели

Верховний суд Іспанії ухвалив ув'язнити колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, іспанська поліція заарештувала 59-річного відставного генерала днем раніше за ордером, виданим США за контрабанду кокаїну в 2011 році. Під час судового засідання екс-глава розвідслужби заперечував причетність до контрабанди наркотиків і зв'язку з колумбійської угрупуванням повстанців FARC.

Як повідомлялося, Сполучені Штати направили Іспанії запит про екстрадицію Карвахаля. Вашингтон вважає, що у нього є цінна інформація стосовно глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не вийдуть з боротьби у Венесуелі.

За словами Помпео, США будуть продовжувати боротися за цю країну, яка переживає кризу через соціалістичне управління.

РБК-Україна писало, що Майк Помпео під час візиту в Чилі заявив, що присутність російських військових у Венесуелі є "очевидною провокацією", а також звинуватив Китай у сприянні економічному колапсу шляхом банкрутства уряду президента Ніколаса Мадуро.

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