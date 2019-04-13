Перед дебатами Порошенка та Зеленського МВС проведе консультації з їх штабами

Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

МВС планує посилити заходи безпеки напередодні дебатів та голосування

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що перед проведенням дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського, а також напередодні другого туру голосування Міністерство внутрішніх справ (МВС) проведе консультації із представниками обох штабів стосовно заходів безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Ми проведемо низку зустрічей із представниками обох штабів, аби "групи підтримки" кандидатів уникали образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів", - повідомив Яровий.

Також він розповів, що під час масових заходів в останній тиждень перед дебатами та голосуванням МВС має намір посилити заходи безпеки, а також збільшити кількість правоохоронців. Яровий додав, що МВС буде співпрацювати з іншими правоохоронними органами для забезпечення порядку напередодні виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко озвучив свою позицію щодо дебатів. Петро Порошенко заявив, що дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка мають відбутися як на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня.