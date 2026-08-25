В Иране намекнули на потенциальное убийство сына Трампа: США отреагировали
На телевидении в Иране показали видео, где обсуждался потенциальный заговор с целью убийства младшего сына президента США Дональда Трампа. Секретная служба уже осведомлена об этой видеозаписи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Секретная служба США осведомлена о видеозаписи и расследует все, что может быть воспринято как угроза нашим подопечным. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы, касающиеся разведывательной информации, касающейся защиты", - заявил представитель Секретной службы Нейт Херринг в электронном письме.
Как пишет Reuters, на иранском государственном телевидении был показ трехминутный видеоролики. В нем обсуждался потенциальный заговор с целью убийства 20-летнего Баррона Трампа и утверждалось, что за его действиями ведется слежка, а за убийство назначена награда в 10 млн долларов.
Агентство отмечает, что США и Иран продолжают использовать враждебную риторику на протяжении почти шестимесячной войны, начатой США и Израилем в феврале.
Ранее в этом месяце Reuters писало, что США за последний год получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран намеревался убить Трампа, в том числе перед секретной операцией с использованием самолета Air Force One в Турции.
Сам президент США Дональд Трамп называл себя "номером один в списке целей Ирана". К слову, Трамп после саммита НАТО в июле покинул Турцию не на президентском, а на военном самолете. Причем пересадили его тайно и в фургоне с продуктами.