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В Иране намекнули на потенциальное убийство сына Трампа: США отреагировали

23:43 25.08.2026 Вт
2 мин
Что известно об угрозе убить Баррона Трампа?
aimg Эдуард Ткач
В Иране намекнули на потенциальное убийство сына Трампа: США отреагировали Фото: Баррон Трамп (Getty Images)
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На телевидении в Иране показали видео, где обсуждался потенциальный заговор с целью убийства младшего сына президента США Дональда Трампа. Секретная служба уже осведомлена об этой видеозаписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Секретная служба США осведомлена о видеозаписи и расследует все, что может быть воспринято как угроза нашим подопечным. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы, касающиеся разведывательной информации, касающейся защиты", - заявил представитель Секретной службы Нейт Херринг в электронном письме.

Как пишет Reuters, на иранском государственном телевидении был показ трехминутный видеоролики. В нем обсуждался потенциальный заговор с целью убийства 20-летнего Баррона Трампа и утверждалось, что за его действиями ведется слежка, а за убийство назначена награда в 10 млн долларов.

Агентство отмечает, что США и Иран продолжают использовать враждебную риторику на протяжении почти шестимесячной войны, начатой США и Израилем в феврале.

Ранее в этом месяце Reuters писало, что США за последний год получили несколько предупреждений от Израиля о том, что Иран намеревался убить Трампа, в том числе перед секретной операцией с использованием самолета Air Force One в Турции.

Сам президент США Дональд Трамп называл себя "номером один в списке целей Ирана". К слову, Трамп после саммита НАТО в июле покинул Турцию не на президентском, а на военном самолете. Причем пересадили его тайно и в фургоне с продуктами.

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