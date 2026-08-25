В Иране намекнули на потенциальное убийство сына Трампа: США отреагировали

На телевидении в Иране показали видео, где обсуждался потенциальный заговор с целью убийства младшего сына президента США Дональда Трампа. Секретная служба уже осведомлена об этой видеозаписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Секретная служба США осведомлена о видеозаписи и расследует все, что может быть воспринято как угроза нашим подопечным. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем вопросы, касающиеся разведывательной информации, касающейся защиты", - заявил представитель Секретной службы Нейт Херринг в электронном письме.

Как пишет Reuters, на иранском государственном телевидении был показ трехминутный видеоролики. В нем обсуждался потенциальный заговор с целью убийства 20-летнего Баррона Трампа и утверждалось, что за его действиями ведется слежка, а за убийство назначена награда в 10 млн долларов.

Агентство отмечает, что США и Иран продолжают использовать враждебную риторику на протяжении почти шестимесячной войны, начатой США и Израилем в феврале.