Іслямов заперечує затримання його охоронця співробітниками ФСБ в Криму

Фото: Ленур Іслямов (Уніан)

Іслямов заявив, що ніколи не бачив цієї людини

Керівник громадської організації "Аскер" Ленур Іслямов стверджує, що чоловік, якого російські силовики у Криму затримали, не є йому "охоронцем" і він його не знає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал ATR.

"Я не знаю, хто це такий і ніколи не бачив. Якщо навіть там людей якихось, яких вони показують, затримують, для мене вони просто кримські татари. У нас в Криму немає членів батальйону. Мені цей чоловік не відомий", - сказав Іслямов.

Нагадаємо, 23 січня співробітники управління ФСБ Росії в Криму заявили, що затримали "особистого охоронця" голови громадської організації "Аскер" Ленура Іслямова. Як повідомляється, ФСБ відкрила кримінальну справу проти підозрюваного за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії (участь в незаконному збройному формуванні). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відзначимо, в цей же день в окупованому Росією Криму, в Сімферополі, у мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель проходили обшуки. Обшук проходив у будинку, де проживає сім'я кримських татар (глава будинку - Енвер, дружина Сейране).

Раніше в окупованому Криму силовики РФ затримали громадянина України Леоніда Коплуна за звинуваченням у співпраці зі Службою безпеки України.