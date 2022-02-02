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"Ковідну тисячу" отримають українці від 14 років, перелік товарів та послуг розширений

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Україна, Середа 02 лютого 2022 13:34
"Ковідну тисячу" отримають українці від 14 років, перелік товарів та послуг розширений Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Постанова набирає чинності з 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 2 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Постановою розширений перелік за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Документом встановлено, що 1 тисяча гривень надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:

  • послуг у сферах культури,
  • освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),
  • фізичної культури і спорту,
  • здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,
  • для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,
  • товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,
  • а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Як зазначається в пояснювальній записці, в умовах встановленого Кабінетом міністрів карантину потребують підтримки особи віком від 14 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:

  • залізничні та авіаквитки в межах України;
  • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
  • квитки на концерти;
  • абонемент в спортзал;
  • товари в книжкових магазинах.
  • ліки для осіб старше 60 років.
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Кабінет Міністрів України
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