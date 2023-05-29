"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины

Массированные удары по Киеву и тылам

В ночь на 29 мая российские войска выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 дронов, атаковав военные объекты и критическую инфраструктуру. Причем сразу с нескольких направлений. В частности, стратегическая авиация из района Каспийского моря запустила ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555. А с севера и юга враг атаковал беспилотниками "Шахед".

В общей сложности удалось сбить 67 целей, в том числе 37 ракет и 29 "Шахедов". Но не обошлось без прилетов. Как заявила Хмельницкая областная военная администрация, под удар попал как минимум один военный объект, и в результате из строя выведены 5 летательных аппаратов. Их тип не уточняется.

Киев также подвергся комбинированной атаке. Силы противовоздушной обороны выявили и сбили более 40 целей. Прилетов не было, но обломки пробили крышу жилого дома в Подольском районе, обошлось без жертв.

А уже днем около 11:30 состоялась 16-ая с начала мая атака на столицу. Центральную часть города сотрясла серия взрывов. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, все ракеты были сбиты.

"В общей сложности выпущено 11 ракет - "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - отметил он.

Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, это в том числе ракеты баллистического типа. Их полет занимает считанные минуты, поэтому от воздушной тревоги до взрывов прошло совсем немного времени. Он также подчеркнул, что если в Киеве сбили "Искандер-М", то это означает, что по баллистическим целям отработали комплексы Patriot.

Обломки упали в Оболонском, Деснянском и Подольском районах на дорогу, возле АЗС и в парках. Обошлось без критических разрушений, но в Подольском районе возник пожар, на данный момент известно об одном пострадавшем.

Фото: обломки ракеты упали прямо на дорогу в Киеве (t.me/VA_Kyiv)

Обломки также упали и в Киевской области. В одном из районов повреждена хозяйственная постройка. Как заявил начальник областной полиции Андрей Небытов, пострадавших нет, люди находят обломки в своих огородах, а в некоторых местах зафиксировали возгорания в полях и лесах.

Кроме того, до этого в ночь на воскресенье, 28 мая, Россия в несколько волн атаковала Киев беспилотниками. На столицу было запущено более 40 дронов, что стало своего рода рекордом с начала полномасштабной войны. Все "Шахеды" были сбиты.

Как Россия меняет тактику и почему

Атаки на Киев показали, что противник меняет тактику. Если раньше в мае россияне прибегали к ночным ударам, то дневная атака баллистическими ракетами несла дополнительные угрозы.

"Враг сменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть рашисты явно демонстрируют, что нацелены на уничтожение гражданского населения", - заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Замминистра обороны Анна Маляр называет еще одну причину ударов по Киеву - запугать украинцев. Поскольку Киев - это не только столица, а еще и символ несокрушимости и сопротивления. Поэтому удары по городу являются способом показать уязвимость и посеять чувство беззащитности.

Однако это далеко не единственная цель. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, россияне охотятся на комплексы Patriot и рассчитывали застать украинские системы ПВО врасплох. Само наличие двух батарей очень беспокоит путинских генералов, а тот факт, что Украина способна сбить аналоговнетный "Кинжал", заставляет их нервничать и искать возможность отомстить.

"Ночь была бурная, я думаю, они надеялись, что противоракетная оборона не успеет подготовиться, ведь было задействовано много ракет и нужно, время, чтобы перезарядиться. Мы не знаем, и я надеюсь, что и враг не знает, какое количество у нас в запасе. Возможно, они исходили из того, что наши операторы просто не успеют, поэтому и нанесли удар в неожиданное время. Мы же привыкли, что по ночам прилетает. Но было уничтожено 11 баллистических ракет из 11, и это реально отличный результат", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Фото: из-за падения обломков в Киеве останавливались троллейбусы (GettyImages)

Хотя есть и другие причины для смены тактики. Дело в том, что украинская армия готовит поле боя, уничтожая склады, сосредоточение личного состава, бронетехнику и командные пункты противника. Российское командование знает о том, что контрнаступление на завершающем этапе, и пытается сорвать его, действуя таким же образом.

"Мы же видим, что ракеты уже не летят в электростанции, а летят в сторону военных и инфраструктурных объектов. Большая часть ракет и дронов летит в Киев, потому что тут сосредоточены все пункты управления и принятия решений", - добавил эксперт.

Не исключено, что противник ударами по тылам пытается вынудить Украину сильнее закрывать небо над уязвимыми регионами. В том числе, чтобы заставить перебросить системы ПВО и ослабить линию фронту для более успешной работы российской авиации.

Например, почти каждый раз, когда звучит воздушная тревога в Хмельницкой области, есть прилеты. Это говорит о том, что средства ПВО не способны уничтожить все ракеты и дроны. Но тут в игру вступает вопрос военной рациональности, и украинское командование не пойдет на то, чтобы оставить Киев или линию боевого столкновения без защиты, иначе это приведет к катастрофическим последствиям, считает Селезнев.

Одним из выходов остается рассредоточение средств противодействия, чтобы враг одним залпом не мог вывести из строя критически важные элементы ПВО. А в случае их перемещения - делать это максимально скрытно.

Что с запасами российских ракет

Российские войска запускают по Украине большое количество ракет. Как писало РБК-Украина, запасы на март 2023-го оценивались в примерно 146 единиц Х-101, Х-555 и "Калибров", около 49 гиперзвуковых аэробаллистических "Кинжалов" и до сотни баллистических "Искандер-М".

При этом подчеркивалось, что Россия продолжает производить ракеты, но недостаточными темпами. Замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий называл следующие цифры - около 25 "Калибров", Х-101 - 35 единиц, "Кинжалов" - 2 единицы и "Искандер-М" - 5 единиц в месяц. Именно по причине нехватки ракет интервалы между ударами были увеличены.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что противник не менее интенсивно атаковал осенью и зимой, когда раз или два раза в неделю в Украину летело до 100 ракет. И более частые удары могут свидетельствовать о накоплении запаса.

"Это говорит о том, что враг, возможно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их производят", - отметил он.

Фото: обломки российской ракеты на дороге в Киеве (GettyImages)

Военный эксперт Владислав Селезнев уверен, что несмотря на отсутствие большого запаса ракет, массированные удары продолжатся. И пока не приходится рассчитывать на паузу, поскольку противник любой ценой пытается сорвать наше контрнаступление, и при нехватке ракет будет комбинировать атаки с запуском дронов-камикадзе.

На этот фактор обращала внимание спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, активное применение "Шахедов" связано с получением новой партии.

По некоторым данным, на прошлой неделе в Москве приземлился борт с иранскими беспилотниками. Сколько "Шахедов" получила РФ, неизвестно, но с учетом того, что только за последние два дня было запущено около сотни, можно предположить, что их у России достаточно много.

Таким образом, скорее всего, враг продолжит миксовать средства поражения для ударов по Украине. То есть, ракеты С-300/400 и корректируемые авиабомбы (КАБ) - по приграничным или прифронтовым районам. А более дальнобойные ракеты и дроны - на всю глубину Украины.

Чем может ответить Украина

На ракетные атаки на Киев в резкой манере отреагировал начальник ГУР Кирилл Буданов. По его словам, очередная попытка террористов ударить баллистикой потерпела неудачу.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, - вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все увидят", - отметил он.

О том, что именно имел в виду Буданов, сложно сказать. Вряд ли речь идет о контрнаступлении в широком смысле. Эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что начальник военной разведки сделал эмоциональное заявление. А с учетом специфики работы ГУР можно предположить, что будут предприняты некие ассиметричные действия.

В частности, когда малочисленные группы наносят российской военной машине болезненные удары.

"Будет ли это происходить на временно оккупированных территориях или в российском приграничье, мне неизвестно. Но то, что эти действия в определенной степени координируются и направлены на то, чтобы уничтожить вражеский потенциал, это очевидно. Ибо слишком много "бавовны" в последнее время происходит в той же Белгородской области. Причем не только на промышленных предприятиях, но и на базах отдыха, где размещаются российские военные, обслуга артиллерийских систем и спецназовцы. Думаю, именно на это намекал Буданов", - добавил эксперт.