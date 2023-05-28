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Ночная атака дронов: в ВСУ допустили поставку новой партии "Шахедов" в Россию

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Воскресенье 28 мая 2023 08:49
Ночная атака дронов: в ВСУ допустили поставку новой партии "Шахедов" в Россию Иллюстративное фото: в ВСУ допустили поставку новой партии "Шахедов" в Россию (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, могла получить новую партию дронов-камикадзе "Шахед" от Ирана. Поэтому враг применяет такое большое количество БПЛА против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Если говорить об этой атаке, то вполне вероятно, что это использование такого массированного количества дронов связано с поставкой новой партии", - заявила Гуменюк.

По ее словам, сейчас у россиян наблюдается "довольно сложная" ситуация с количеством оставшихся ракет и они пытаются их экономить. При этом перед ночной атакой враг даже завел ракетоноситель в Черном море в пункт базирования.

"Это говорит о том, что с ракетами у них пока что сложно. Но вполне вероятно, что именно при помощи "Шахедов" пытались заметить для себя направление и для следующих атак. Напомню, они продолжают искать системы ПВО и планируют их уничтожение", - добавила Гуменюк.

Ночная атака

Напомним, сегодня, 28 мая, ночью российские оккупанты пытались бить по территории Украины при помощи дронов-камикадзе. Враг провел самую массированную атаку дронов.

Украинские защитники смогли сбить 52 из 54 вражеских БПЛА. При этом обломки дрона упали в Киеве, в результате чего начался пожар.

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