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Зниклий під Маріуполем військовий повернувся до свого підрозділу, - штаб

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 11:08
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Морський піхотинець напередодні втратив зв'язок зі своїм підрозділом

Зниклий напередодні під Маріуполем морський піхотинець 36 окремої бригади самостійно повернувся до розташування свого підрозділу. Про це повідомив представник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Віктор Шубець, передає "112 Україна".

"Сьогодні військовослужбовець, який під час бою втратив зв'язок зі своїм підрозділом, успішно прибув до розташування. Він сам повернувся", - повідомив Шубець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при зіткненні з бойовиками зник український військовослужбовець.

"Під час короткого бойового зіткнення на Маріупольському напрямку ворог поніс втрати - двох знищено і один поранений. У той же час, доля одного військовослужбовця ООС поки невідома. Обставини зникнення військовослужбовця з'ясовуються, вживаються заходи щодо його розшуку", - заявили напередодні в прес-центрі ООС.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Маріуполь, Донбас, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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