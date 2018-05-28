Исчезнувший под Мариуполем военный вернулся в свое подразделение, - штаб

Морской пехотинец накануне потерял связь со своим подразделением

Исчезнувший накануне под Мариуполем морской пехотинец 36 отдельной бригады самостоятельно вернулся в расположение своего подразделения. Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Виктор Шубец, передает "112 Украина".

"Сегодня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", - сообщил Шубец.

Напомним, ранее сообщалось, что при столкновении с боевиками пропал украинский военнослужащий.

"Во время короткого боевого столкновения на Мариупольском направлении враг понес потери - двое уничтожены и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - заявили накануне в пресс-центре ООС.