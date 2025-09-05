ua en ru
Ирпенская громада третьей на Киевщине утвердила программу комплексного восстановления. Шуляк о деталях

Ирпень, Пятница 05 сентября 2025 17:28
Ирпенская громада третьей на Киевщине утвердила программу комплексного восстановления. Шуляк о деталях
Автор: Юлия Бойко

Уже третья громада Киевщины - Ирпенская городская громада - презентовала программу комплексного восстановления. В нее вошли более 60 приоритетных проектов, а также 105 проектов второй степени приоритетности. Около 100 проектов были инициированы жителями громады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

По ее словам, Ирпенская городская громада вошла в число около 50 громад, которые уже разработали программу своего комплексного восстановления (ПКВ) и стала третьей, которая вышла с этим продуктом в Киевской области.

"В перспективе - создание планировочных документов относительно качественного восстановления пока лидирует Киевщина. Во-первых, Киевская область стала лидером по презентациям региональной ПКВ. Во-вторых, уже три украинских громады - Ирпенская, Макаровская и Бородянская - создали эти планировочные документы", - отметила Елена Шуляк.

Масштабы программы

Как рассказала депутат, всего ПКВ на сегодня разрабатывают около 200 территориальных громад. И, что немаловажно, они станут основой другого сверхважного документа - плана пространственного развития.

В ПКВ Ирпеня, сообщила она, вошли 64 приоритетных проекта восстановления, а также 105 проектов второй степени приоритетности. В общей сложности было отобрано почти 340 проектов, поэтому часть из них, не вошедших в ПКВ, громада использует при создании плана пространственного развития и обновления Стратегии развития.

Шуляк отмечает, что довольно показательно то, что 95 проектов, которые вошли в ПКВ Ирпенской громады, - это предложения, полученные от жителей громады, что говорит о высокой степени партисипации.

"Поэтому я не могу их не поблагодарить, поскольку такие программы, как ПКВ, невозможно создать без привлечения граждан. Какими бы специалистами с высокой степенью экспертности они не создавались, если бы сильно они не разбирались во всем, что связано с градостроительством и градопланированием, без видения жителей громады качественных документов сделать нельзя", - убеждена она.

Ключевые направления

По словам начальницы отдела экономики, привлечения инвестиций и перспективного планирования Ирпенского городского совета Яны Жиган, для создания ПКВ было предварительно проанализировано 8 ключевых секторов общества - экономику, демографию, инфраструктуру, экологию, культурное наследие, туризм, а также жилищную сферу.

После этого началась работа по наработке решений по восстановлению в этих сферах и в контексте будущего развития общины.

"После серии воркшопов и интервью с почти 1 тыс. жителей мы смогли сформировать видение того, какой должна стать наша громада. Если коротко, то Ирпенская громада будущего - громада-сад героев и поэтов. Стремясь стать новым "умным сердцем" Украины, создающим возможности для всех жителей, громада стремится стать моделью устойчивого восстановления для страны на пути к более устойчивому, более инклюзивному, более комфортному и исполненному надежды будущего", - подчеркнула Жиган.

Она добавила, что во время интервью с жителями Ирпенской громады было получено больше пожеланий относительно необходимости развития транспортной инфраструктуры, поскольку кроме фактора безопасности, который также вошел в топ наиболее актуальных для восстановления пунктов, этот момент остается одним из самых проблемных.

Также в топ предложений были: внедрение энергоэффективных решений, развитие туризма, привлечение инвестиций и инновационная экономика.

"Что касается экономики, при анализе этого сектора мы увидели, что на протяжении 2023 - 2025 годов у нас значительно возросло количество индивидуальных предприятий, то есть новых бизнесов. Это говорит просто о росте экономического потенциала громады, но в то же время есть проблемы с трудоустройством на местном уровне. Что не менее важно, благодаря работе над ПКВ, у нас появилось большее понимание, как развивать сельские общины, вошедшие в состав Ирпенской не так давно", - отметила Яна Жиган.

Чиновница также добавила, что важным моментом, который необходимо было учесть для создания качественной ПКВ, это то, что часть разрушенных и поврежденных объектов пришлось восстанавливать еще до момента создания ПКВ, поскольку потребность в них была критическая.

"Многое отстраивалось в режиме тушения пожара, поэтому говорить о качественном восстановлении в том случае было не всегда возможно. И именно поэтому уже грамотное, комплексное восстановление мы начали с учетом того восстановительного основания, которое у нас было", - резюмировала она.

Напомним, программы комплексного восстановления уже разработали:

  • Киевщина;
  • Житомирщина;
  • Черниговщина;
  • Макаровская громада;
  • Бородянская громада;
  • Конотопская громада;
  • Миргородская громада.

Ранее Елена Шуляк рассказала, что в парламенте инициируют сбор предложений от громад по климатическому восстановлению.

