В парламенте инициируют сбор предложений от громад по климатическому восстановлению

Украинские громады призывают поделиться лучшими примерами климатической устойчивости для того, чтобы трансформировать их в дорожную карту действенных решений. Это позволит каждой громаде в критический момент иметь готовый инструментарий для реагирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Во время форума "Громада 2.0: Климатическая устойчивость своими руками", организованного Ассоциацией профессионалов окружающей среды PAEW в сотрудничестве с "Офисом устойчивых решений" и при поддержке Посольства Словении в Украине и Министерства иностранных и европейских дел Республики Словения, народная депутат обратилась к украинским громадам с предложением поделиться самыми успешными примерами климатической устойчивости.

На их основе планируется сформировать дорожную карту практических решений, которая обеспечит громадам готовые инструменты для действий в критических ситуациях.

"Война показала нам простую истину: скорость вызовов и перемен требует от громад нового качества решений. Устойчивость измеряется не только тем, как мы выдерживаем удары сегодня, но и тем, как готовимся к завтрашним вызовам. Поэтому настоящая сила в долгосрочной перспективе: энергетической, климатической, экологической", – отметила Шуляк.

По ее словам, сегодня важно работать над вопросами, которые непосредственно определяют, какой будет Украина завтра.

В частности, относительно сотни миллионов тонн строительных отходов, которые оставляет война, разминирование территорий Украины, преодоление колоссального углеродного следа агрессии и т.д.

Шуляк рассказала, что громады уже сегодня создают комплексные стратегии обновления с тремя ключевыми компонентами: экономической, демографической и экологической. Именно в этих стратегических решениях рождаются практики, которые могут стать примером для всей Европы.

"Поэтому я призываю громады делиться лучшими примерами климатической устойчивости. Мы трансформируем их в атлас простых и действенных решений, чтобы в критический момент каждая громада имела готовый инструментарий для реагирования", – подчеркнула председатель Комитета.

Программа Ukraine Facility

В то же время Елена Шуляк напомнила, что Украина должна принять ряд неотложных мер в поддержку зеленого курса и экологических реформ в рамках реализации программы Ukraine Facility.

Так, соблюдение зеленого курса – сквозная тема документа программы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине средств на восстановление в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Она требует от Украины проведения ряда структурных реформ, которые будут касаться, в частности, зеленой трансформации, достижения экологической устойчивости, а также экологических и климатических стандартов, действующих в ЕС. И над этим активно работает Верховная рада.

"Уже сейчас Украина уже приняла Закон об управлении отходами. Но в дальнейшем нужно принять секторальные законы в этой сфере. В частности, об управлении опасными отходами, отходами от разрушения и т.д. Кроме этого, в повестке дня парламента - важные евроинтеграционные законы об экологическом контроле, промзагрязнении и территории изумрудной сети", - резюмировала народная депутат.

Напомним: финансовая поддержка Украины в рамках Ukraine Facility должна способствовать достижению целей Парижского соглашения и Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии и Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием.

Мероприятия, финансируемые в рамках Ukraine Facility, будут согласовываться насколько это возможно в условиях войны с климатическими и экологическими стандартами ЕС.