ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Броварах проверяют лицеи из-за сообщения о заминировании

Новина українською →
Бровары, Понедельник 23 января 2023 13:14
В Броварах проверяют лицеи из-за сообщения о заминировании Фото: в Броварах сообщили о минировании лицеев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные сообщили о минировании лицеев в Броварах в Киевской области. Правоохранители проводят проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трибуна".

По данным издания, анонимное сообщение о минировании поступило на электронный адрес управления образования, а также на линию "102". Предварительно известно о "минировании" городских лицеев №4, 5 и 7.

Кроме того, начальник Броварского управления полиции Киевской области Кирилл Самойленко заявил, что информация о минировании поступила и в другие учебные заведения Киевской области.

По его словам, в лицеях проводят проверки, работают кинологи, следственно-оперативная группа, взрывотехники. Детей эвакуировали, после завершения проверки школьники вернутся к учебе.

Напомним, 21 января неизвестные сообщили о минировании 32 школ в Днепре, но информация о взрывчатке не подтвердилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бровары Киевская область полиция школа
NEWS
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны