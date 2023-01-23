В Броварах проверяют лицеи из-за сообщения о заминировании

Неизвестные сообщили о минировании лицеев в Броварах в Киевской области. Правоохранители проводят проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трибуна".

По данным издания, анонимное сообщение о минировании поступило на электронный адрес управления образования, а также на линию "102". Предварительно известно о "минировании" городских лицеев №4, 5 и 7.

Кроме того, начальник Броварского управления полиции Киевской области Кирилл Самойленко заявил, что информация о минировании поступила и в другие учебные заведения Киевской области.

По его словам, в лицеях проводят проверки, работают кинологи, следственно-оперативная группа, взрывотехники. Детей эвакуировали, после завершения проверки школьники вернутся к учебе.

Напомним, 21 января неизвестные сообщили о минировании 32 школ в Днепре, но информация о взрывчатке не подтвердилась.

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