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В Чернигове проверяют школы из-за "минирования": детей эвакуировали

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Чернигов, Среда 25 января 2023 11:38
В Чернигове проверяют школы из-за "минирования": детей эвакуировали Фото: в Чернигове сообщили о минировании школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные заявили о минировании пяти школ в Чернигове сегодня, 25 января. Учеников и персонал эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Директор департамента по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА Сергей Болдырев подтвердил информацию о "минировании". По его словам, полиция проверяет информацию о взрывчатке в пяти школах.

Правоохранители эвакуировали школьников и учителей. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, недавно в Броварах Киевской области "заминировали" лицеи, неизвестные отправили анонимное письмо.

Также ранее о минировании 32 школ сообщали в Днепре, но информация о взрывчатке не подтвердилась.

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Чернигов школа полиция
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