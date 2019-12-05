В Ірпіні прогримів вибух, загинула людина

В Ірпіні стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що в одній з дев’ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

"Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що це мешканець цього будинку, який намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, внаслідок чого той спрацював", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.

Також в Києві в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара прогримів вибух. Детонація сталася в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

Відзначимо, в Києві увечері 16 листопада приблизно о 21:00 стався вибух у гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.

Також РБК-Україна писало, що в Кропивницького в багатоповерхівці по вулиці Вокзальній стався вибух. Правоохоронці встановили, що невідомі зловмисники підклали вибухівку в електрощитову. В результаті вибуху ніхто з мешканців будинку не постраждав.