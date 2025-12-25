Инцидент с самолетом Зеленского: в Ирландии не видят провала своих спецслужб

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, 2 декабря четыре неизвестных беспилотника следовали по маршруту полета самолета президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Дублин (Ирландия).

По данным СМИ, это были беспилотники военного типа. Согласно предположениям, таким образом кто-то пытался сорвать визит главы украинского государства в Ирландию.

После этого беспилотники кружили над одним из военных кораблей Ирландии, который вывели в Ирландское море. Полиция Ирландии начала расследование инцидента после того, как к правоохранителям обратились силы обороны страны.

Отметим, ранее премьер Ирландии Михол Мартин заявил, что инцидент с дронами в Дублине во время визита Владимира Зеленского может быть связан с тем, что Евросоюз активно обсуждает судьбу российских активов.