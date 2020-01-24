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Ірландія видасть Британії підозрюваного у справі загибелі 39 мігрантів

Новини » Суспільство     24.01.2020 - 14:34
Ірландія видасть Британії підозрюваного у справі загибелі 39 мігрантів
Фото: вантажівка, в якому знайшли тіла (PA MEDIA)

Екстрадиція Імон Харрісона була схвалена у Високому суді Дубліна

Водія вантажівки, якого проходить підозрюваним у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці в Ессексі, буде екстрадований з Ірландії в Великобританію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, Імон Харрісон розшукується за звинуваченням у торгівлі людьми та імміграційних злочинах, а також по 39 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Його екстрадиція була схвалена у Високому суді Дубліна після того, як був виданий європейський ордер на його арешт.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Крім того, за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі відбулося після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

Крім того, у В'єтнамі поліція заарештувала вісім людей у зв'язку з загибеллю 39 осіб у вантажівці в Ессексі. Поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми.

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