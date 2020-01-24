Ирландия выдаст Британии подозреваемого по делу гибели 39 мигрантов

Фото: грузовик, в котором нашли тела (PA MEDIA)

Экстрадиция Имона Харрисона была одобрена в Высоком суде Дублина

Водителя грузовика, которого проходит подозреваемым по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике в Эссексе, будет экстрадирован из Ирландии в Великобританию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, Имон Харрисон разыскивается по обвинению в торговле людьми и иммиграционных преступлениях, а также по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве.

Его экстрадиция была одобрена в Высоком суде Дублина после того, как был выдан европейский ордер на его арест.

Напомним, 23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами. По данным британских СМИ, температура в контейнере составляла -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела из фургона.

Кроме того, по данным полиции, все погибшие в грузовике были вьетнамцами. Полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми. Задержание во Вьетнаме произошло после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии.

Кроме того, во Вьетнаме полиция арестовала восемь человек в связи с гибелью 39 человек в грузовике в Эссексе. Полиция расследует происшествие как инцидент с контрабандой, а не как случай торговли людьми.