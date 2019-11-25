Один з підозрюваних у справі загибелі 39 мігрантів зізнався у змові

Фото: вантажівка, в якому знайшли тіла (PA MEDIA)

Водій вантажівки заявив, що не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві

Водій вантажівки, в якому виявили тіла 39 в'єтнамські мігрантів, зізнався, що брав участь у змові з переправлення нелегалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляє видання, Моріс Робінсон повідомив, що він із кількома спільниками перевозив мігрантів в період з 1 травня 2018 року по 24 жовтня поточного року. При цьому, він не визнає себе винним у ненавмисному вбивстві.

Водій вантажівки виступив у суді по відеозв'язку з в'язниці Белмарш, в яку його помістили до наступного слухання, яке призначено на 13 грудня.

Його, як і ще чотирьох затриманих підозрюють у ненавмисному вбивстві і змові з метою вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми.

Також повідомляється, що троє затриманих вже вийшли під заставу.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

Раніше повідомлялося, що за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі відбулося після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

Крім того, у В'єтнамі поліція заарештувала вісім людей у зв'язку з загибеллю 39 осіб у вантажівці в Ессексі. Поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми.