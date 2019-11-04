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У В'єтнамі заарештували вісім осіб у справі загибелі 39 мігрантів у Британії

Новини » В світі     04.11.2019 - 10:29
У В'єтнамі заарештували вісім осіб у справі загибелі 39 мігрантів у Британії
Фото: вантажівка, в якому знайшли тіла (PA MEDIA)

Поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою

У В'єтнамі поліція заарештувала вісім чоловік у зв'язку з загибеллю 39 осіб у вантажівці в Ессексі (Велика Британія). Про це повідомляє Rеuters.

Повідомляється, що поліція розслідує подію як інцидент з контрабандою, а не як випадок торгівлі людьми.

"Виходячи з того, що ми дізналися від підозрюваних, ми будемо активно починати розслідування, спрямовані на боротьбу і викорінення цих кіл, які незаконно доставляють людей в Британію", - сказав начальник поліції провінції Нге Ан Нгуєн Хуу Кау.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії виявили вантажівку з 39 трупами. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері становила -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла з фургона.

РБК-Україна повідомляло, що за даними поліції, всі загиблі у вантажівці були в'єтнамцями. Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії.

Загиблі 39 мігрантів у вантажівці в Британії були в'єтнамцями, - поліція У В'єтнамі затримали двох підозрюваних у справі загибелі 39 мігрантів в Британії
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