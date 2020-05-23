Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів

Уряд Ірландії прийняв рішення ввести 14 денний карантин для туристів. Таке нововведення почне діяти з 28 травня.

Про це заявив

Згідно з новими правилами, всі перебувають в країну мандрівники повинні будуть надати адресу, за

Нагадаємо, з 15 червня Греція відкриває туристичний сезон тільки для громадян 20 європейських країн.

Крім того, уряд Сербії дозволив в'їзд для туристів на територію країни без обов'язкового тесту на COVID-19 і скасував обов'язкову самоізоляцію по приїзду.

Додамо, що в уряді Португалії заявили, що країна готова приймати туристів.