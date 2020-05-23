Ірландія вводить 14-денний карантин для туристів

Нові правила відвідування країни почнуть діяти з 28 травня
Уряд Ірландії прийняв рішення ввести 14 денний карантин для туристів. Таке нововведення почне діяти з 28 травня.
Про це заявив
Згідно з новими правилами, всі перебувають в країну мандрівники повинні будуть надати адресу, за
Нагадаємо, з 15 червня Греція відкриває туристичний сезон тільки для громадян 20 європейських країн.
Крім того, уряд Сербії дозволив в'їзд для туристів на територію країни без обов'язкового тесту на COVID-19 і скасував обов'язкову самоізоляцію по приїзду.
Додамо, що в уряді Португалії заявили, що країна готова приймати туристів.
Автор: Валерія Мрачковська