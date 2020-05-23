Ирландия вводит 14-дневный карантин для туристов

Правительство Ирландии приняло решение ввести 14 дневный карантин для туристов. Такое нововведение начнет действовать с 28 мая.

Об этом заявил

Согласно новым правилам, все пребывающие в страну путешественники должны будут предоставить адрес, по

Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон только для граждан 20 европейских стран.

Кроме того, правительство Сербии разрешило въезд для туристов на территорию страны без обязательного теста на COVID-19 и отменило обязательную самоизоляцию по приезду.

Добавим, что в правительстве Португалии заявили, что страна готова принимать туристов.