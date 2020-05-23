Ирландия вводит 14-дневный карантин для туристов

Новые правила посещения страны начнут действовать с 28 мая
Правительство Ирландии приняло решение ввести 14 дневный карантин для туристов. Такое нововведение начнет действовать с 28 мая.
Об этом заявил
Согласно новым правилам, все пребывающие в страну путешественники должны будут предоставить адрес, по
Напомним, с 15 июня Греция открывает туристический сезон только для граждан 20 европейских стран.
Кроме того, правительство Сербии разрешило въезд для туристов на территорию страны без обязательного теста на COVID-19 и отменило обязательную самоизоляцию по приезду.
Добавим, что в правительстве Португалии заявили, что страна готова принимать туристов.
Автор: Валерия Мрачковская