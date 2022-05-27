ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 27 травня 2022 22:50
Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Засуджуючи російські удари по українським школам, лікарням та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер наголосив, що Путін "намагається знищити культуру та ідентичність українського народу".

Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також відзначив те, що Путін своїми діями спричинив розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Нагадаємо, у квітні Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", натякаючи на Україну.

Крім того, Байден зазначав, що війна в Україні є глобальним конфліктом, а не регіональним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу