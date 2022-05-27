Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Крім того, Байден високо оцінив силу глобального співробітництва для протидії російській агресії, а також відзначив те, що Путін своїми діями спричинив розширення НАТО, мотивувавши Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Засуджуючи російські удари по українським школам, лікарням та іншій цивільній інфраструктурі, американський лідер наголосив, що Путін "намагається знищити культуру та ідентичність українського народу".

Нагадаємо, у квітні Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", натякаючи на Україну.

Крім того, Байден зазначав, що війна в Україні є глобальним конфліктом, а не регіональним.

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